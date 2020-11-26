До 9 декабря должен вступить в силу закон о поддержке бизнеса

Закон о поддержке малого и среднего бизнеса должен вступить в силу до 9 декабря.

Он предусматривает компенсацию для наемных работников.

Об этом заявил глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Интерфакс-Украина".

"Очень малы сроки для того, чтобы этот законопроект был уже подписан и вступил в действие с 9 декабря. Потому что есть 2 миллиона людей, наемных работников, которые могут получить эту компенсацию - 8 тысяч гривен на человека", - сказал он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал, что предпринимателям, чей бизнес пострадал от ужесточения карантина в Украине, выплатят по 8 тысяч гривен.