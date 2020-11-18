C министром промышленности и технологий Турции встретился Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком.
Они обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества стран.
Об этом сообщает Кабинет министров Украины.
Во встрече также участвовали вице-премьер-министр Олег Уруский, министр инфраструктуры Владислав Криклий и другие представители правительства Украины.
Шмыгаль заявил о большом потенциале сотрудничества Украины и Турции в галузи торговли после подписания соглашения о свободной торговле. Ежегодный оборот между странами может вырасти с 5 до 10 миллиардов долларов.
Также премьер-министр предложил Варанку возобновить регулярные заседания совместной группы по координации стратегического сотрудничества в сфере оборонно-промышленного комплекса.
Министр промышленности и технологий Турции отметил инвестиционный и ресурсный потенциал Украины.