C министром промышленности и технологий Турции встретился Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком.

Они обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества стран.

Об этом сообщает Кабинет министров Украины.

Во встрече также участвовали вице-премьер-министр Олег Уруский, министр инфраструктуры Владислав Криклий и другие представители правительства Украины.

Шмыгаль заявил о большом потенциале сотрудничества Украины и Турции в галузи торговли после подписания соглашения о свободной торговле. Ежегодный оборот между странами может вырасти с 5 до 10 миллиардов долларов.

Также премьер-министр предложил Варанку возобновить регулярные заседания совместной группы по координации стратегического сотрудничества в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Министр промышленности и технологий Турции отметил инвестиционный и ресурсный потенциал Украины.