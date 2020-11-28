Бюджет-2021 на этой неделе Рада рассмотреть не сможет

Верховная рада Украины не сможет рассмотреть законопроект о государственном бюджете на следующий год на этой неделе.

Спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что проект со значительным опозданием поступил в парламент.

Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета парламента.

"Бюджет к нам поступил с серьезной задержкой. Согласно действующему законодательству и здравому смыслу, народные депутаты должны ознакомиться с документом, и на этой неделе мы его рассмотреть не успеваем", - сказал глава парламента.

Разумков отметил, что документ могут рассмотреть на внеочередном заседании парламента.

"Мы его будем рассматривать или на следующей пленарной неделе, или на следующей внеочередном заседании, если будем видеть поддержку", - сказал спикер ВР.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что закон о государственном бюджете на 2021 год Рада примет в конце этой недели или на следующей. Голоса за документ в парламенте есть.