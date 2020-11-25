За отставку правительства и досрочные выборы в Молдове выступила Санду

Избранный президент Молдовы Майя Санду выступает за отставку действующего правительства.

Она также поддерживает идею досрочных парламентских выборов.

Об этом она заявила на большой пресс-конференции, передает newsmaker.md.

По ее словам, граждане Молдовы на выборах проголосовали не только против действующего президента Игоря Додона, но и против его правительства.

"Это правительство должно уйти", - заявила Санду.

Она также напомнила, что в своем время ее правительство отправили в отставку, потому что "парламентское большинство испугалось реформы юстиции".

"Эти выборы дали нам мандат на борьбу с коррупцией. Нам нужны досрочные выборы, чтобы мы очистили парламент и отправили в отставку правительство", - добавила Санду.