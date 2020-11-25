За отставку правительства и досрочные выборы в Молдове выступила Санду

Избранный президент Молдовы Майя Санду выступает за отставку действующего правительства.
Она также поддерживает идею досрочных парламентских выборов.
Об этом она заявила на большой пресс-конференции, передает newsmaker.md.
По ее словам, граждане Молдовы на выборах проголосовали не только против действующего президента Игоря Додона, но и против его правительства.
"Это правительство должно уйти", - заявила Санду.
Она также напомнила, что в своем время ее правительство отправили в отставку, потому что "парламентское большинство испугалось реформы юстиции".
"Эти выборы дали нам мандат на борьбу с коррупцией. Нам нужны досрочные выборы, чтобы мы очистили парламент и отправили в отставку правительство", - добавила Санду.