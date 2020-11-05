 

Вопрос поддержки бизнеса сегодня рассмотрит Рада

Политика Сегодня, 12:2945
Вопрос поддержки бизнеса сегодня рассмотрит Рада

Сегодня, 1 декабря, Верховная рада на заседании планирует рассмотреть ряд законопроектов о внесении изменений в Налоговый кодекс.

В частности, будут рассмотрены законопроекты о поддержке бизнеса на период карантина.

Об этом говорится в повестке дня парламента.

Так, на рассмотрение парламента будет вынесен президентский законопроект №4430 о внесении изменений в Налоговый кодекс и других законов Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период карантина.

Также запланировано рассмотрение во втором чтении законопроекта №3039а относительно ставки налога на добавленную стоимость по отдельным операциям на период реализации Договора между правительством Украины и правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи и другим вопросам государственного долга.

Кроме этого Рада рассмотрит вопрос создания Временной следственной комиссии по вопросам расследования причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области. Также во втором чтении планируют рассмотреть законопроект №3087-д о Бюро экономической безопасности Украины, проект закона №3014 "Об электронных коммуникации", и №3628 об усилении ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Заседание парламента запланировано на 10:00.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Рада, поддержка, бизнес, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

Закон о народовластии может завтра рассмотреть Рада
Закон о народовластии может завтра рассмотреть Рада
Вчера, 14:27
Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс
Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс
5-ноя-2020, 13:06
Внеочередное заседание сегодня проведет Рада
Внеочередное заседание сегодня проведет Рада
5-ноя-2020, 12:55
В следующий четверг Рада рассмотрит бюджет-2021
В следующий четверг Рада рассмотрит бюджет-2021
30-окт-2020, 22:31
Уже в ноябре Рада может принять закон о всеукраинском референдуме
Уже в ноябре Рада может принять закон о всеукраинском референдуме
13-окт-2020, 17:33

Последние новости

12:35
События
Первую закупку военных товаров через агентство НАТО провело Министерство обороны
12:31
События
Мининфраструктуры заявило что в случае локдауна транспорт ограничивать не будут
12:29
Политика
Вопрос поддержки бизнеса сегодня рассмотрит Рада
12:18
События
В связи с протестами в Киеве под Радой полиция перешла на усиленный режим работы
10:26
События
С 1 декабря выросла минимальная пенсия
10:21
События
Прогноз на первый зимний месяц дал Укргидрометцентр
10:14
Политика
Законопроект о вранье в декларациях, который не предусматривает лишение свободы раскритиковало НАПК
09:54
Политика
Вероятность отставки Степанова прокомментировал Корниенко
09:52
События
Загрязнение воздуха зафиксировали в двух районах Киева
09:34
События
Оперный театр в Севастополе помогают строить Австрийцы
09:25
События
В отставку ушел советник Трампа по коронавирусу
09:10
События
Девять дней в декабре будут отдыхать украинцы
09:06
Экономика
Цену газа для бытовых клиентов на декабрь установил "Нафтогаз"
08:28
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 декабря 2020
Вчера, 2020-11-30
20:10
События
Карантин выходного дня продлевать Минздрав не планирует
20:08
События
Мендель заявила что возможность локдауна сохраняется, но точной даты нет
20:06
События
Санкции против России за распространение фейков готовит ЕС
20:04
События
Экс-главу ФРС на пост министра финансов США выдвинет Байден
17:20
События
В пик второй волны коронавируса вошла Грузия
17:17
События
Электронный аудит налогоплательщиков могут ввести в Украине

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 ноября 20208792
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 ноября 20204785
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 декабря 20202171
Во время совещания фракций Верховной рады в субботу, 28 ноября, согласовали законопроект о назначении главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)1227
В России вся семья новорожденного умерла из-за коронавируса за неделю287
На новогодние праздники в Украине могут ввести локдаун255
Видео взрыва четырех небоскребов в Эмиратах было опубликовано в сети241

Досуг

NovuMedical Хмельницкий: демонстрационный центр посетили сотни людей
NovuMedical Хмельницкий: демонстрационный центр посетили сотни людей
После того, как в демонстрационных центрах возобновились презентации, о Novumedical отзывы быстро распространились по сети и создали настоящий ажиотаж вокруг оборудования. Пользователи в интернете начали бурно обсуждать как само оборудование, так и его эффективность.
Сегодня, 11:4363
Чем обшить балкон?
Чем обшить балкон?
Внутреннее оформление – один из наиболее сложных вопросов в деле обустройства утепленного балкона. С остеклением и материалом утепления разобраться намного проще, ведь тут достаточно определиться с тем, какая зона вам требуется – теплая или холодная.
Сегодня, 07:4983
Где лучше покупать семена овощей в Украине?
Где лучше покупать семена овощей в Украине?
Садоводы за несколько месяцев готовятся к посадочному сезону. Однако на первый план выходит не обработка земли на участке, а покупка посадочного материала. Узнайте, где пробрести семена овощей проще и выгоднее и воспользуйтесь оптимальным вариантом.
Вчера, 18:12136
Полиграфкомбинат «Украина»: какие трудности приходилось преодолевать предприятию работая над печатью бланков для государства
Полиграфкомбинат «Украина»: какие трудности приходилось преодолевать предприятию работая над печатью бланков для государства
Когда вы ищете, где делается печать бланков, Киев предлагает огромный выбор мест, где можно выполнить заказ на изготовление разнообразной полиграфической продукции. 
Вчера, 18:10138
В каких интернет-магазинах Украины покупать технику: рейтинг
В каких интернет-магазинах Украины покупать технику: рейтинг
Покупки в интернет-магазинах давно стали очень популярными. Многие отдают предпочтение именно такому шопингу. Это быстро и максимально комфортно. Да и позволяет сэкономить не только время, но и деньги.
Вчера, 13:11126
Министр Алексей Чернышов: Внедрение энергоэффективности позволит сберечь ресурсы на развитие регионов
Министр Алексей Чернышов: Внедрение энергоэффективности позволит сберечь ресурсы на развитие регионов
Энергоеффективность является одним из ключевых направлений Минрегиона, в том числе в рамках региональной политики.
Вчера, 10:21133

События

Первую закупку военных товаров через агентство НАТО провело Министерство обороны
Первую закупку военных товаров через агентство НАТО провело Министерство обороны
Министерство обороны Украины провело закупку военных товаров через агентство НАТО по поддержке и поставке.
Сегодня, 12:3546
Мининфраструктуры заявило что в случае локдауна транспорт ограничивать не будут
Мининфраструктуры заявило что в случае локдауна транспорт ограничивать не будут
В Мининфраструктуры утверждают, что во время консультаций по введению локдауна ограничение транспорта не рассматривается.
Сегодня, 12:3147
В связи с протестами в Киеве под Радой полиция перешла на усиленный режим работы
В связи с протестами в Киеве под Радой полиция перешла на усиленный режим работы
Сегодня, 1 декабря, в Киеве под стенами Верховной рады проходит акция протеста предпринимателей.
Сегодня, 12:1848
С 1 декабря выросла минимальная пенсия
С 1 декабря выросла минимальная пенсия
Пенсионерам добавят по 57 гривен.
Сегодня, 10:2688
Прогноз на первый зимний месяц дал Укргидрометцентр
Прогноз на первый зимний месяц дал Укргидрометцентр
В декабре почти на всей территории Украины образуется снежный покров.
Сегодня, 10:2180
Загрязнение воздуха зафиксировали в двух районах Киева
Загрязнение воздуха зафиксировали в двух районах Киева
В Киеве вечером 30 ноября зафиксировали загрязнение воздуха.
Сегодня, 09:5277
7 Днів