Верховная рада отсрочила введение кассовых аппаратов для ФОПов

Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект №4439-д.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 319 нардепов.

Этот закон отсрочил до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (ПРРО) для ФЛП, которые являются плательщиками единого налога второй - четвертой групп.

Документ привязывает предельные объемы доходов разных групп ФОПов к размерам минимальной заработной платы (МЗ), установленной на начало года.

для первой группы - 167 размеров МЗ вместо 1 млн гривен;

для второй группы - 834 размера МЗ вместо 5 млн гривен;

для третьей группы - 1167 размеров МЗ вместо 7 млн гривен.

Исключаются нормы о компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы штрафных санкций, примененных к бизнесу. Речь идет о так называемом кэшбэке.

Также отменяются и штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (прро).

До 1 января 2022 года пролонгируется применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение бизнесом отдельных требований закона об использовании РРО (программных регистраторов расчетных операций) при проведении расчетных операций.

Напомним, профильный комитет ВР разработал законопроект №4439-д для урегулирования вопроса введения обязательных кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей.