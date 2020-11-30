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Политика Сегодня, 10:4687
Исключительно на украинский должна перейти сфера обслуживания с января 2021 года

Языковой омбудсмен Тарас Креминь напомнил, что с 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык обслуживания.

Обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе.

Об этом он написал в своем Facebook.

Так, все, кто оказывает услуги, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском согласно ст. 30 закона о государственном языке.

"В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты не был - обслуживание должно быть на украинском", - напомнил Кремень.

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