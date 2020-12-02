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Политика Сегодня, 15:4028
Физические лица-предприниматели в Украине получат по 8 тысяч гривен выплат

Верховна рада одобрила за основу и в целом законопроект №4429.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Закон поддержали 297 парламентариев.

Документ предлагает обеспечить в 2020-2021 годы за счет госбюджета выплаты одноразовой материальной помощи застрахованным лицам, которые потеряли часть зарплаты или дохода из-за введенного карантина.

Предусмотрена выплата одноразовой матпомощи бизнесу для сохранения рабочих мест наемных работников, а также одноразовая компенсация расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Временно, в течение срока действия карантина и в течение шести месяцев после его окончания, субъекты малого и среднего предпринимательства сферы общественного питания смогут получить господдержку.

Для бизнеса, работу которого приостановили ​​из-за карантина, на период действия карантина и в течение одного месяца со дня его окончания продолжается действие договоров аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых истекает в период действия карантина или ограничительных мер.

Закон отменяет взыскание арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества в период действия карантина или ограничительных мер для бизнеса, деятельность которого была запрещена в указанный период.

Кроме того, на время карантина и после его окончания не будут приостанавливать действие и аннулировать лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками в случае несвоевременной уплаты лицензиатами очередного платежа за лицензии.

В страховой стаж лица будут включать период, в течение которого оно получало пособие по частичной безработице, на период карантина из-за пандемии коронавируса.

Кто не получит выплаты

Выплату в размере 8 тысяч гривен не получат наемные работники, за которых не начислено ЕСВ за третий квартал 2020 года, а также работающие по совместительству, или получающие зарплату больше тридцати тысяч гривен в месяц.

Для ФЛП, которые являются застрахованными лицами, помощь не предоставляется в случаях, если период их государственной регистрации и уплаты ЕСВ составляет менее трех месяцев, а также в случае, если на дату вступления в силу этого закона их деятельность приостановлена.

Кроме того, выплата одноразовой компенсации бизнесу расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование, не предоставляется, если у субъекта хозяйствования на дату вступления в силу данного закона есть задолженность по уплате ЕСВ.

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