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Политика Сегодня, 16:5970
Для поддержки бизнеса изменили Налоговый кодекс

Верховная рада внесла ряд изменений в Налоговый кодекс для поддержки бизнеса на время карантина.

Народные депутаты приняли за основу и в целом законопроект №4430.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 302 нардепа.

Согласно закону, списывается налоговый долг налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3060 гривен, и он не погашен по состоянию на 01.11.2020.

До 29 декабря 2021 года откладывается погашение налогового долга налогоплательщиков - физических лиц, в том числе самозанятых лиц, который в общей сумме не превышает 6800 гривен.

Также предусмотрено списать пени и штрафные санкции в случае самостоятельной уплаты налогоплательщиками налогового долга по основному платежу в течение 6 месяцев со дня вступления в силу данного закона.

Порог объема налогового долга для применения мер по его взыскания увеличивается до 3060 гривен.

Согласно документу, не будут облагать НДФЛ и налогом на прибыль предприятий доходы (материальную помощь, компенсации), полученные в соответствии с законом о соцподдержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период карантина из-за коронавируса.

Плательщики единого налога первой группы освобождаются от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь - май 2021 года.

Кроме того, освобождаются от начисления, исчисления и уплаты единого взноса плательщики единого налога первой группы в части сумм, подлежащих начислению, исчислению и уплате за периоды с 1 по 31 декабря 2020 года, с 1 по 31 января, с 1 по 28 февраля, с 1 по 31 марта, с 1 по 30 апреля и с 1 по 31 мая 2021 за себя. Определяется, что такие периоды включаются в страховой стаж.

Напомним, физические лица-предприниматели в Украине получат по 8 тысяч гривен выплат. Рада приняла за основу и в целом законопроект №4429.

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Теги: news, Украина, Налоговый, кодекс, 7dniv, 7dnivinfo  
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