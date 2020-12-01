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Политика Сегодня, 17:0166
Ответственность за ложь в декларациях вернула Рада

Верховная рада одобрила законопроект о возобновлении ответственности за недостоверное декларирование. 

За соответствующий законопроект №4460-д проголосовали 289 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Этот закон вносит изменения в Примечания к статье 1726 Кодекса об административных правонарушениях. Эти изменения позволяют накладывать админвзыскания по этой статье в случае, когда сведения в декларации чиновника будут отличаться от достоверных на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Сейчас этот порог составляет от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Эти изменения позволят поднять и порог уголовной ответственности за ложь в е-декларациях.

Из Уголовного кодекса исключили статью 3661, а вместо нее дополнили кодекс новой статьей 3662 "Декларирование недостоверной информации", которая предусматривает уголовную ответственность за такое нарушение.

В случае, если сведения в е-декларации отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, это будут наказывать штрафом от 2500 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если сведения отличаются от достоверных на сумму более 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, за это грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч таких минимумов или общественные работы от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также УК дополнен статьей 3663, которой устанавливается уголовная ответственность за умышленное непредставление электронной декларации. За такое нарушение грозит штраф в размере от 2500 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Кроме того, необходимые изменения внесли и в Уголовный процессуальный кодекс.

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Теги: news, новости, Украина, Ложь, Декларации, 7dniv, 7dnivinfo  
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