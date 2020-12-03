Кравчук заявил что Украина может предложить отключить РФ от международной платежной системы

Если Россия не будет делать никаких шагов навстречу по Донбассу, Украина может настоять на усилении санкций против Москвы.

Речь идет о предложении отключить Россию от международной платежной системы.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кравчук.

По его словам, Украина будет оценивать ситуацию в переговорном процессе уже в конце года.

"Начало нового года будет началом нового стандарта нашего понимания ситуации, наших поисков новых влияний и наших предложений о давлении на агрессора. Это могут быть санкции, которые называются международная платежная система. Мы будем это просить и требовать", - отметил Кравчук.

Глава украинской делегации, однако, уверен, что лучший путь решения ситуации на Донбассе - это дипломатический.

"Если Россия не хочет договориться дипломатическим и политическим путем, Украина должна сделать все, чтобы ее заставили остановить агрессию и восстановить территориальную целостность", - резюмировал Кравчук.