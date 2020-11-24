Сегодня в Раду могут внести закон о продлении особого статуса ОРДЛО

В Верховную раду сегодня, 7 декабря, могут внести законопроект о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Действие закона хотят продлить еще на год.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник в команде Владимира Зеленского.

По словам собеседника, документ предусматривает продление особого порядка в ОРДЛО еще на год - до 31 декабря 2021 года.

Эту информацию также подтвердила в комментарии изданию замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Сегодня будет зарегистрирован законопроект, который продлевает на год действие этого закона. Больше ничего не меняется, суть закона об особенностях местного самоуправления остается точно такой же, которая была проголосована в 2014 году. Цель - дать возможность нашим переговорщикам продолжить мирные переговоры и сам мирный процесс", - отметила Кравчук.