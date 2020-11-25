Отложить законопроект о перезапуске КСУ Зеленский попросил Раду

Президент Владимир Зеленский попросил Верховную раду пока что не рассматривать его инициативу относительно перезапуска Конституционного суда.

Глава государства просит дождаться выводов Венецианской комиссии.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

В ОП отметили, что предложенный Зеленским законопроект направлен исключительно на восстановление доверия граждан к Конституционному суду.

"Глава государства обратился с просьбой в парламент не рассматривать этот законопроект до того момента, как получим выводы Венецианской комиссии по ситуации, сложившейся после уничтожения судьями КСУ системы контроля электронного декларирования в нашем государстве, и по самому этому решению", - заявили в ОП.

У Зеленского добавили, что выводы Венецианской комиссии ожидаются в конце этой недели.