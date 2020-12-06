Информацию о деятельности сына Байдена в Украине запросил Минюст США

Министерство юстиции США запросило информацию в рамках расследования финансовой деятельности Хантера Байдена, сына избранного президента Джо Байдена.

В частности, запрос касается компании Burisma.

Об этом сообщает Associated Press.

Всего ведомство потребовало документы у свыше 20 организаций, которые связаны с финансовими делами Байдена-младшего. Минюст изучает вопросы о нарушениях налогового законодательства и законов об отмывании денег в деловых отношениях с другими странами.

"Неясно, является ли работа Хантера Байдена в украинской компании центральной частью федерального расследования или же прокуратура просто ищет информацию обо всех его источниках дохода в последние годы", - пишет издание.