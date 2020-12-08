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Политика Сегодня, 15:5680
Дела группы "Приват" решила активизировать Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова решила активизировать дела, связанные с группой "Приват".

В частности, она вошла в состав прокурорских групп в трех основных производствах.

Об этом она сообщила в своем Facebook.

По ее словам, на тему расследования дел группы "Приват" прошло достаточно встреч с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

"По моему убеждению, дела можно и нужно активизировать. Уже сегодня вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах. Мы нашли понимание с коллегами и наметили абсолютно конкретные следующие шаги, которые будут сделаны в ближайшее время", - отметила Венедиктова.

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Теги: news, новости, Украина, Венедиктова, Приват, 7dniv, 7dnivinfo  
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