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Политика Сегодня, 13:0154
ОРДЛО продлили еще на год особый статус

Верховная рада продлила особый статус Донбасса еще на год.

Народные депутаты поддержали за основу и в целом соответствующий законопроект №4467.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Верховной рады.

За документ проголосовали 304 нардепа.

Таким образом, действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО продлили до 31 декабря 2021 года.

В парламенте неоднократно заявляли, что это решение нужно для того, чтобы представители Украины на переговорах в Минске могли спокойно продолжить работу.

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО регулярно продлевается еще с 2014 года.

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