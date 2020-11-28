На акции ФОПов на Майдане независимости в Киеве пострадали трое полицейских

Им разбили лица во время демонтажа палаток, которые установили протестующие.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

Сообщается, что полиция демонтировала палатки, поскольку организаторы акции не предупреждали о том, что они будут установлены.

"В результате возникла потасовка, а затем группа нетрезвых мужчин нанесла телесные повреждения трем полицейским. Их с разбитыми лицами и ушибами тела госпитализировали", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное дело ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает нарушителей.