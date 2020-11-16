Назначение еще двух министров может рассмотреть "Слуга народа"

Фракция "Слуга народа" соберется на заседание поздним вечером.

Нардепы могут рассмотреть назначение еще двух министров.

Об этом написал замглавы комитета Верховной рады по организации госвласти Александр Качура в своем Telegram.

"Заседание фракции "Слуга народа" переносится на поздний вечер... Возможно, будет рассматриваться вопрос разъединения министерств и создание Министерства аграрной политики, кандидат на должность министра - Роман Лещенко... Возможно изменение главы Минэкологии - будет предложен Роман Опимах", - рассказал парламентарий.

Нардепы также обсудят кандидатуры Юрия Витренко на должность первого вице-премьера, министра энергетики Украины, Сергея Шкарлета - на должность министра образования и науки и Юлии Лапутиной - на должность министра по делам ветеранов.