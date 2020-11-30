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Политика Сегодня, 13:1666
Вопрос увольнения Абрамовского сняла Рада с повестки дня

Верховная рада сняла с сегодняшней повестки дня вопрос увольнения министра экологии Романа Абрамовского.

Профильному комитету требуется время на доработку.

Об этом заявил глава ВР Дмитрий Разумков в ходе заседания парламента.

"Вопрос о рассмотрении заявления об отставке министра экологии. Профильный комитет попросил дать дополнительное время на изучение этого вопроса и проведение всех необходимых процедур по подготовке его к рассмотрению в зале. Поэтому есть предложение сегодня снять его с повестки дня", - сказал глава Рады.

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Теги: news, новости, Украина, Абрамовский, Рада, 7dniv, 7dnivinfo  
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