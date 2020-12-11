Рада провалила закон о создании резерва госслужащих

IPhone 12 mini может стать самым продаваемым iPhone от Apple за последние годы. Экран размером всего 5,4 дюйма – один из самых маленьких смартфонов из когда-либо созданных, он всего на полдюйма выше оригинального iPhone. Экран настолько мал, что им легче пользоваться одной рукой, чем двумя.

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