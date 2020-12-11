Рада провалила закон о создании резерва госслужащих

В Украине не создадут резерв государственных служащих.
Верховная рада провалила доработанный законопроект №3491.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
За документ проголосовали только 224 нардепа.
"Уважаемые коллеги, закон отклонен", - прокомментировал спикер ВР Дмитрий Разумков.
Ранее комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал парламенту принять этот закон.
В частности, комитет сохранил концепцию и ключевые положения принятой Радой редакции закона о введении кандидатского резерва. В доработанной редакции также предлагали восстановить конкурсы на государственную службу и объявить конкурсы на должности госслужбы.