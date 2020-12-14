Ускорить поставки COVID-вакцины в Украину Шмыгаль просит ВОЗ

Премьер-министр Денис Шмыгаль просит Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) ускорить поставки вакцины от COVID в Украину.

Речь идет о поставках в рамках глобального механизма COVAX.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале по итогам встречи Шмыгаля с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге.

По словам Шмыгаля, Украина выступает за равномерное распределение вакцин в духе глобальной солидарности. Он также отметил, что сегодня разработка безопасных и эффективных вакцин является путем выхода из пандемии.

"Украина является участником инициативы Глобального фонда COVAX, благодаря чему мы ожидаем получить необходимое количество вакцин в первом квартале следующего года. В то же время мы были бы благодарны за помощь в получении определенного количества вакцин быстрее", - заявил Шмыгаль.