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Политика Сегодня, 16:2651
Арест без залога за наркопреступления разрешили в Украине

Верховная рада запретила назначать залог в качестве меры пресечения при совершении преступлений, связанных со сбытом и оборотом наркотиков.

ВР приняла во втором чтении соответствующий законопроект №3915 главы государства Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Документ поддержали 263 нардепа. Его приняли без обсуждения.

После вступления закона в силу лицам, которые обоснованно подозреваются, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 307 Уголовного кодекса, будут избирать меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

В этой статье предусмотрена ответственность за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

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