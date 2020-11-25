Назначение новых глав еще двух ОГА согласовал Кабмин

Кабинет министров Украины одобрил назначение Александра Старуха главой Запорожской областной государственной администрации (ОГА).
Также согласовано назначение Андрея Бойчука главой Ивано-Франковской ОГА.
Соответствующее решение принято на заседании правительства.
Отметим, Старух уже возглавлял Запорожскую ОГА с сентября 2008 по март 2010 года.
Бойчук ранее был помощником министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана, возглавлял Департамент по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Минэнерго. Последние годы занимался волонтерской деятельностью.