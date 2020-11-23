Свежий рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на выборах в Раду

Если бы выборы в Верховную раду проходили в начале декабря 2020 года, в парламент попали бы четыре партии.

Самые высокие шансы преодолеть 5%-й барьер имеют "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина".

Об этом свидетельствуют данные опрос Центра Разумкова.

По данным опроса, среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, партию "Слуга народа" поддерживают 26,5% респондентов.

Далее следуют:

"Европейская Солидарность" - 19,5%,

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17,7%,

"Батьківщина" - 8,8%.

Также имеют шансы попасть в Раду партии "Сила и честь" (4,8%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (3,8%).

Рейтинг остальных партий менее 3%.