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Политика Сегодня, 20:1848
Допустить в Украину иностранных военных на учения в 2021 Зеленский просит Раду

Президент Владимир Зеленский просит Верховную раду разрешить допуск иностранных военнослужащих на территорию Украины для участия в учениях в 2021 году.

Соответсвующий законопроект он зарегистрировал в парламенте.

Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

Законопроект зарегистрирован под №4499. Последний этап прохождения - обрабатывается в комитете.

Речь идет об участии в:

  • украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2021",
  • украинско-британских учениях "Козак Мейс - 2021",
  • украинско-американских учениях "Си Бриз - 2021",
  • украинско-румынских учениях "Риверайн - 2021",
  • украинско-британских учениях "Вориер Вотчер - 2021",
  • украинско-польских учениях "Три Меча - 2021",
  • украинско-польских учениях "Сильвер Сэйбер - 2021".

На финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением учений на территории Украины в 2021 году, закладывают 38 559,44 тысячи гривен. Учения будут финансироваться в пределах ассигнований Министерства обороны по бюджетной программе "Обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны".

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