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Политика Сегодня, 11:5333
Назначение Лещенко главой Минагрополитики поддержал комитет Рады

Комитет Верховной рады по вопросам аграрной политики поддержал назначение Романа Лещенко министром агрополитики. 

Верховная рада сегодня должна рассмотреть это назначение в сессионном зале.

Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Министерство аграрной политики снова появится в украинском правительстве в начале следующего года.

По его словам, правительству нужна эффективная государственная политика в сфере АПК и защита украинских производителей.

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Теги: news, новости, Украина, Лещенко, 7dniv, 7dnivinfo  
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