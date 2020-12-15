Назначение Лещенко главой Минагрополитики поддержал комитет Рады

Комитет Верховной рады по вопросам аграрной политики поддержал назначение Романа Лещенко министром агрополитики.

Верховная рада сегодня должна рассмотреть это назначение в сессионном зале.

Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Министерство аграрной политики снова появится в украинском правительстве в начале следующего года.

По его словам, правительству нужна эффективная государственная политика в сфере АПК и защита украинских производителей.