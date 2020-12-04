Ставку НДС для аграриев с 20% до 14% снизила Рада

Парламент снизил ставку налога на добавленную стоимость для аграриев с 20% до 14%.
Нардепы одобрили во втором чтении законопроект №3656.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Верховной рады.
За документ проголосовали 255 парламентариев.
Авторы законопроекта уверяют, что такое снижение ставки не приведет к масштабным искажениям в структуре поступлений/потерь НДС ни для одной из заинтересованных сторон (государство/предприятие).
Перерабатывающие предприятия смогут сэкономить 6% расходов при закупке продукции за счет меньших налоговых обязательств производителя, а стимулы для оптимизации налоговых обязательств - "скрутки" - исчезнут.
Ранее глава комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский в ходе представления проекта в сессионном зале подчеркивал, что в первую очередь такое снижение уменьшит налоговую нагрузку на производителей сельхозпродукции, а это позволит уменьшить стоимость сырья на сумму снижения НДС уже для переработчиков такой продукции.
Законом введена пониженная ставка НДС для такой сельскохозяйственной продукции:
- крупный рогатый скот, живой;
- свиньи, живые;
- пшеница;
- рожь;
- ячмень;
- овес;
- кукуруза;
- соевые бобы;
- семена льна;
- семян рапса, семян подсолнечника;
- семян и плоды других масличных культур;
- сахарная свекла.
Напомним, в сентябре Рада одобрила этот закон за основу.