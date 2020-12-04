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Политика Сегодня, 12:24112
Ставку НДС для аграриев с 20% до 14% снизила Рада

Парламент снизил ставку налога на добавленную стоимость для аграриев с 20% до 14%.

Нардепы одобрили во втором чтении законопроект №3656.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Верховной рады.

За документ проголосовали 255 парламентариев.

Авторы законопроекта уверяют, что такое снижение ставки не приведет к масштабным искажениям в структуре поступлений/потерь НДС ни для одной из заинтересованных сторон (государство/предприятие).
Перерабатывающие предприятия смогут сэкономить 6% расходов при закупке продукции за счет меньших налоговых обязательств производителя, а стимулы для оптимизации налоговых обязательств - "скрутки" - исчезнут.

Ранее глава комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский в ходе представления проекта в сессионном зале подчеркивал, что в первую очередь такое снижение уменьшит налоговую нагрузку на производителей сельхозпродукции, а это позволит уменьшить стоимость сырья на сумму снижения НДС уже для переработчиков такой продукции.

Законом введена пониженная ставка НДС для такой сельскохозяйственной продукции:

  • крупный рогатый скот, живой;
  • свиньи, живые;
  • пшеница;
  • рожь;
  • ячмень;
  • овес;
  • кукуруза;
  • соевые бобы;
  • семена льна;
  • семян рапса, семян подсолнечника;
  • семян и плоды других масличных культур;
  • сахарная свекла.

Напомним, в сентябре Рада одобрила этот закон за основу.

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Теги: news, новости, Украина, НДС, Ставка, 7dniv, 7dnivinfo  
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