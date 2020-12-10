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Политика Сегодня, 12:2871
Критические регионы по COVID в Украине назвали в Минздраве

В Украине самыми критическими по уровню заболеваемости и смертности от COVID-19 являются Черниговская и Полтавская области.

Самая лучшая ситуация по контролю за коронавирусом наблюдается в Винницкой области.

Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Так, в Черниговской области зафиксирован самый плохой показатель смертности за последние 14 дней на 100 тысяч населения - 12,4. Также критическая ситуация наблюдается в Харьковской (11,1), Донецкой (11), Херсонской и Полтавской (по 9,8) областях.

При этом в Черниговской и Полтавской областях самый высокий коэффициент выявления случаев коронавируса - 73% и 63% соответственно.

По словам Ляшко, именно Черниговская и Полтавская области больше всего нуждаются в увеличении охвата тестирования на COVID-19.

"Наиболее критическая ситуация в Черниговской и Полтавской областях, где показатели заболеваемости и смертности являются одними из крупнейших среди регионов Украины и… крупных европейских стран. Именно для увеличения мощностей Черниговская и Полтавская области уже получили субвенции на модернизацию клинико-диагностических лабораторий в больницах в размере 19,5 и 9,2 млн гривен соответственно", - написал он.

Также в увеличении объемов тестирования нуждаются Хмельницкая, Житомирская, Киевская, Львовская, Харьковская и Закарпатская области.

Критические регионы по COVID в Украине назвали в Минздраве

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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