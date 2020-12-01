График работы в январе из-за усиления карантина изменила Рада

Верховная рада изменила график своей работы в январе в связи с ужесточением карантина для противодействия коронавирусу.

Народные депутаты проведут одну пленарную неделю вместо двух.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Изменения поддержали 295 парламентариев.

Нардепы отменили проведение двух сессионных недель с 11 до 22 января. Вместо них будет одна сессионная неделя. Она пройдет с 25 по 29 января.

До проведения пленарных заседаний депутаты будут работать в комитетах.