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Политика Сегодня, 17:3833
В Страсбург на январскую сессию ПАСЕ поедет украинская делегация

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы провела экстренное заседание относительно январской сессии организации.

Делегация решила ехать в Страсбург, чтобы в оффлайн режиме принять участие в сессии ПАСЕ.

Об этом заявила глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько на своей странице в Facebook.

По словам нардепа, ПАСЕ решила проводить зимнюю сессию в 2021 году в гибридном формате, то есть делегации при желании могут приехать в Страсбург, а другие - будут принимать участие онлайн.

"Представители всех фракций единогласно высказались, что надо ехать на январскую сессию в ПАСЕ. Украина нуждается в сильном голосе на международных площадках", - написала она.

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Теги: news, новости, Украина, ПАСЕ, 7dniv, 7dnivinfo  
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