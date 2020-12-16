Главой Минветеранов Рада назначила Лапутину

Верховная рада Украины назначила министра по вопросам ветеранов.

Ведомство возглавила Юлия Лапутина.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заседание трансляции парламента.

"За" проголосовали 248 парламентариев.

После голосования она приняла присягу министра.

В сентябре-декабре 2014 года Лапутина была командиром оперативной группы Службы безопасности Украины в АТО и выполняла задачи по задержанию боевиков.

В том же году назначена замначальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. На данной должности она работала до настоящего времени.

В марте этого года Лапутина получила от президента Владимира Зеленского звание генерал-майора. Она стала третьей женщиной-генералом в истории независимой Украины.

Ранее стало известно, что профильный парламентский комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов предлагал своего кандидата на пост министра ветеранов - Александра Порхуна.

Напомним, Рада уволила министра ветеранов Сергея Бессараба. За это проголосовал 251 нардеп.

В профильном комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов отметили, что одной из причин отставки Бессараба стала болезнь.

Народные депутаты выразили недовольство отсутствием министра на заседании и тем, что он не предоставил отчет по результатам проделанной работы.