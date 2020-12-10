Президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией из Турции

Ее возглавляли министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу и глава Минобороны Хулуси Акар.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

В рамках встречи стороны обсуждали, среди прочего, практические вопросы в рамках оборонного и военно-технического сотрудничества и Рамкового военного соглашения, подписанного странами 16 октября 2020 года.

Также Зеленский поблагодарил турецких министров за неизменную позицию касательно оккупации Крыма и планы участия в Крымской платформе.

Кроме этого, президент Украины передал приглашение приехать в Киев президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.