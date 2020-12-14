Подозрение вручили экс-первому замглавы Госгеонедр

Бывшему первому заместителю председателя Госгеонедр вручили подозрение.

Его подозревают в совершении действий, которые нанесли государству миллионные убытки.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Следствие установило, что находясь на должности, подозреваемый подписал письмо о приостановлении действия специального разрешения на пользование недрами с недостоверной информацией. Из-за его действий в течение года предприятие продолжало незаконно заниматься добычей полезных ископаемых общегосударственного значения.

Всего предприятие добыло свыше 156 тысяч тонн полезных ископаемых на сумму 38,4 миллиона гривен. Этот факт также подтвердили в ходе экспертного исследования.

Бывшему чиновнику сообщили о подозрении по факту служебной халатности и служебного подлога. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.