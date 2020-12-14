 

Подозрение вручили экс-первому замглавы Госгеонедр

Политика Сегодня, 21:1848
Подозрение вручили экс-первому замглавы Госгеонедр

Бывшему первому заместителю председателя Госгеонедр вручили подозрение.

Его подозревают в совершении действий, которые нанесли государству миллионные убытки.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Следствие установило, что находясь на должности, подозреваемый подписал письмо о приостановлении действия специального разрешения на пользование недрами с недостоверной информацией. Из-за его действий в течение года предприятие продолжало незаконно заниматься добычей полезных ископаемых общегосударственного значения.

Всего предприятие добыло свыше 156 тысяч тонн полезных ископаемых на сумму 38,4 миллиона гривен. Этот факт также подтвердили в ходе экспертного исследования.

Бывшему чиновнику сообщили о подозрении по факту служебной халатности и служебного подлога. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, подозрения, Госгеонедр, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

Ввести штрафы за подделку тестов на COVID-19 рекомендуют Раде
Ввести штрафы за подделку тестов на COVID-19 рекомендуют Раде
Вчера, 17:42
Следователи Государственного бюро расследований разоблачили группу работников правоохранительного органа, которые требовали у гражданина взятку
Следователи Государственного бюро расследований разоблачили группу работников правоохранительного органа, которые требовали у гражданина взятку
14-дек-2020, 13:29
Ответственность за ложь в декларациях вернула Рада
Ответственность за ложь в декларациях вернула Рада
4-дек-2020, 17:01
Убийство сотрудника АП: фигуранту грозит 9 лет тюрьмы
Убийство сотрудника АП: фигуранту грозит 9 лет тюрьмы
3-дек-2020, 20:19
О первом подозрении в незаконном обогащении сообщила САП
О первом подозрении в незаконном обогащении сообщила САП
10-ноя-2020, 19:14

Последние новости

21:30
События
23 декабря в Харькове пройдут похороны Кернеса
21:27
События
О готовности к разговору с Кулебой заявил Лавров
21:24
События
Дело из-за украинской иконы, которую подарили Лаврову открыли в Боснии
21:18
Политика
Подозрение вручили экс-первому замглавы Госгеонедр
21:16
События
Подозрение в причастности к коррупции объявили Татарову
20:38
События
С субботы, 19 декабря перечень карантинных ограничений в некоторых сферах изменится
20:15
Политика
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией из Турции
18:43
События
Подготовку к размещению ядерного оружия в Крыму ведет Россия
16:41
События
В трехэтажном доме во Львове произошел взрыв
16:33
События
На второй уровень европейской интеграции вышла Украина
16:31
События
Шмыгаль заявил что в Украине до конца года будет 1 миллион больных COVID
16:29
События
Командующему Воздушных сил объявили подозрение по делу АН26
16:27
Политика
Главой Минветеранов Рада назначила Лапутину
13:49
События
Когда начнут вакцинировать врачей от COVID-19 рассказали в Кабмине
13:47
События
Дополнительное расследование по делу о прослушке Гончарука открыла СБУ
12:42
Спорт
Проигравшим в бою с Лопесом Ломаченко себя не считает
12:28
События
Одесская таможня совместно с управлением собственной безопасности Гостаможслужбы обнаружили незадекларированные мобильные аксессуары на сумму свыше 10 млн грн
11:57
События
Первый этап утверждения в США прошла вакцина Moderna
11:09
Экономика
После длительного падения курс доллара вырос
10:04
События
Человек который захватил заложников в вблизи Парижа был найден мертвым

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 декабря 20204495
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 декабря 20204295
Свежий рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на выборах в Раду2928
Президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы607
Степанов заявил что Украина может начать вакцинацию от СOVID-19 в феврале374
Использование вакцины Pfizer одобрили в Чили367
В Киеве в Святошинском районе возник пожар в ночь на 16 декабря354

Досуг

Чехол на смартфон: почему данный аксессуар очень важен
Чехол на смартфон: почему данный аксессуар очень важен
На сегодняшний день производители готовы предложить немалое количество всевозможных аксессуаров для смартфонов любых брендов. Особое место здесь занимает именно чехол, ведь это изделие выполняет достаточно важные функции, которые трудно поддать сомнениям.
Сегодня, 21:0154
Выбор квартир в новострое - где найти все предложения
Выбор квартир в новострое - где найти все предложения
Желаете купить квартиру исключительно в новострое? В поиске поможет приложение или сайт недвижимости «ДимДим».
Сегодня, 12:5792
Что собой представляют промышленные чиллеры?
Что собой представляют промышленные чиллеры?
Промышленными чиллерами называют холодильные установки, способные работать при уровне нагрузок свыше 500 кВт. Используются они в составе высокомощных климатических систем, совместно с фанкойлами, а также на специализированных производствах.
Вчера, 21:28144
Шлагбаум біля комплексу «Захар Беркут» в Карпатах став символом бездіяльності чиновників. Страждати ж доводиться місцевим жителям та туристам
Шлагбаум біля комплексу «Захар Беркут» в Карпатах став символом бездіяльності чиновників. Страждати ж доводиться місцевим жителям та туристам
Карпатські курорти завжди користувалися популярністю, завдяки незайманій природі, оздоровчому повітрю і порівняно недорогими цінами на продукти і розваги.  
Вчера, 09:441011
Уход за пожилыми в Харькове
Уход за пожилыми в Харькове
Многие люди не хотят помещать своих родителей в дом престарелых и решают забрать родителей домой. К сожалению, такое решение не только немного усложняет жизнь.
16-дек-2020, 16:54187
Свежие букеты круглый год с доставкой
Свежие букеты круглый год с доставкой
Флористическое искусство с каждым годом становится все более интересным, разноплановым, удивительным. Новые правила и модные тенденции оформления букетов учитываются мастерами при их составлении.
16-дек-2020, 15:59205

События

23 декабря в Харькове пройдут похороны Кернеса
23 декабря в Харькове пройдут похороны Кернеса
Похороны мэра Харькова Геннадия Кернеса состоятся 23 декабря.
Сегодня, 21:3056
О готовности к разговору с Кулебой заявил Лавров
О готовности к разговору с Кулебой заявил Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что готов к диалогу со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Сегодня, 21:2756
Дело из-за украинской иконы, которую подарили Лаврову открыли в Боснии
Дело из-за украинской иконы, которую подарили Лаврову открыли в Боснии
Прокуратура Боснии и Герцеговины открыла дело после того, как глава президиума страны Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову золотую икону.
Сегодня, 21:2467
Подозрение в причастности к коррупции объявили Татарову
Подозрение в причастности к коррупции объявили Татарову
Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило замглавы Офиса президента Олегу Татарову подозрение в причастности к коррупции.
Сегодня, 21:1651
С субботы, 19 декабря перечень карантинных ограничений в некоторых сферах изменится
С субботы, 19 декабря перечень карантинных ограничений в некоторых сферах изменится
Кабмин установил новые запреты в отношении проведения массовых мероприятий и развлечений, а также внес изменения в график работы заведений общепита.
Сегодня, 20:3858
Подготовку к размещению ядерного оружия в Крыму ведет Россия
Подготовку к размещению ядерного оружия в Крыму ведет Россия
Российская Федерация готовится к размещению ядерного оружия в оккупированном Крыму.
Сегодня, 18:4367
7 Днів