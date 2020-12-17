 

Как Рада на мизере поддержала Шкарлета, но провалила Витренко, получившего миллионы

Политика Сегодня, 09:2965
Как Рада на мизере поддержала Шкарлета, но провалила Витренко, получившего миллионы

Вчера депутаты провели важные голосования по назначениям в правительство.

Кабинет министров Дениса Шмыгаля пополнился министром агрополитики и продовольствия Романом Лещенко и теперь уже официальным - без приставки "и.о." - министром образования Сергем Шкарлетом.

А вот кандидатуру бывшего топ-менеджера "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьера - министра энергетики депутаты прокатили.

Почему так произошло, анализирует "Страна"

Компромисс с аграриями

Самым легким был процесс голосования по назначению на пост министра агрополитики и продовольствия Романа Лещенко, который до этого момента возглавлял Госслужбу по вопросам геодезии, картографии и кадастра - ключевое ведомство в вопросе открытия рынка земли.

32-летний Лещенко родился в семье фермеров. С 19 лет, учась на юрфаке КНУ им. Шевчнко, он параллельно работал главным юридическим консультантом сельскохозяйственного холдинга OSD Group, затем основал "Украинский аграрный центр", занимался аграрным консалтингом и возглавлял компанию "Агродар", которая управляет сельскохозяйственными угодьями общей площадью более 3 тысяч гектаров.

Назначению Лещенко министром предшествовало принятие закона, которым НДС для аграриев снизили до 14%. По задумке авторов, таким образом они поддержали сельскохозяйственное производство в Украине, ведь чем меньше налоговая нагрузка на производителей с/х продукции, тем ниже будет стоимость сырья для переработчиков такой продукции. Такое решение приветствовал и сам будущий министр. При этом противники закона заявляли, что он нарушает обязательства Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС.

По данным "Страны" голосование за этот закон было условием голосования за кандидатуру Лещенко со стороны аграрного лобби в Раде. 

За его назначение проголосовали 242 депутата, в том числе 192 представителя "Слуги народа", 6 депутатов от ОПЗЖ, 2 депутата от "Батькивщины", 20 членов "За будущее", 15 - "Доверия" и 6 внефракционных. 

А вот в "Евросолидарности" назначение Лещенко пояснили тем, что в марте 2019 года он был одним из доноров избирательной кампании Зеленского. По словам Алексея Гончаренко, Лещенко пожертвовал будущему президенту 1,6 млн гривен, за что Зеленский его и отблагодарил министерским портфелем. 

По словам источника "Страны" в Кабмине, Роман Лещенко является человеком, близким лично к Зеленскому.

"Он у него ходит в любимчиках. Но в то же время он имеет контакт и с НАБУ, и с американским посольством. То есть в целом будет проводиться прозападная линия плюс лоббизм со стороны крупных агрохолдингов, с владельцами которых Лещенко хорошо знаком", - говорит источник.

По его словам, главной задачей нового министра будет подготовка изменений в закон о продаже земли.

"В нынешнем виде из-за ограничений в 100 га в одни руки плюс запрет на покупку иностранцами, этот закон не интересен двум основным игрокам на рынке земли - крупным агрохолдингам и западным структурам. Международные организации уже высказывали пожелание о его изменениях. Этим и займется новый министр", - говорит источник. 

"День сурка" для Витренко 

Зато уже следующий кадровый вопрос - по назначению Юрия Витренко, экс-топ-менеджера "Нафтогаза" вице-премьером - министром энергетики закончился грандиозным провалом.

Слухи о назначении Витренко в Кабмин ходили еще с лета 2019 года.

Кроме Минэнерго его прочили и в премьерское кресло. Игорь Коломойский летом 2019 года прямо называл Витренко одним из главных претендентов на должность премьер-министра.

Сам же Витренко тоже не отрицал, что у него есть премьерские амбиции. А теперь, когда глава правительства Денис Шмыгаль предложил его кандидатуру на пост первого вице-премьера и министра энергетики, потенциально именно в нем и начали видеть преемника нынешнего премьера. И такой расклад устраивал не всех.

Еще после заседания фракции "Слуги народа" стало понятно, что у Витренко нет твердой поддержки в монобольшинстве.

Оппоненты этого назначения говорили о том, что связь Витренко с Игорем Коломойским представляет риск для власти. Кроме того, должность министра энергетики слишком важна, и нельзя ее отдавать какой-то конкретной группе влияния.

Не поддержали Витренко и на заседании профильного комитета.

Депутат Анна Скороход задала вопрос Витренко относительно премии в размере 4 млн долларов, полученными за победу "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже. Оказалось, что Витренко решил взять свою премию не деньгами, а гособлигациями на 4 миллиона долларов (по другим данным, более чем на 7 млн долларов) сроком на 5 лет. 

То есть Витренко фактически отдаст эти деньги государству в долг, а затем получит их назад, еще и с процентами.

И это при том, что сам НАК "Нафтогаз" этот год закончит с убытками, а в государственном бюджете дефицит средств и не хватает на повышение зарплат учителям и врачам (на те суммы, что они требуют). 

И с точки зрения претендента на высокую госдолжность получение от госкомпании такой грандиозной суммы выглядело как пример отсутствие каких-либо моральных тормозов.

Это и припомнили Витренко в сессионном зале.

В итоге - для назначения не хватило четырех с лишним десятков голосов. Четыре фракции - ОПЗЖ, ЕС, "Батькивщина" и "Голос" не дали за назначение Витренко ни единого голоса.

За проголосовали только 153 "Слуги народа", 18 депутатов от группы "За будущее" и 12 членов "Доверия".

Показательно, что при голосовании за Витренко "воздержались" депутаты из орбиты Рината Ахметова. Также не голосовала "группа Павлюка" - депутаты, близкие к бизнесмену Илье Павлюку, которого называют таможенным "решалой". 

Таким образом, президентская фракция пошла наперекор просьбам Зеленского, так еще и показала президенту и главе его офиса Андрею Ермаку, что не все готовы назначать кого-то на ключевые должности из-за договорняков с Коломойским.

Собеседники "Страны" в "Слуге народа" рассказывали, что провал по голосованию очень не понравился президенту.

"Первый (Зеленский - Ред.) в бешенстве. Офис президента тоже. Они звонили, пытались продавить, но не получилось. Кто-то ставил "плюсик" в чате и не голосовал, кто-то просто не брал трубку, отключал телефон. Это знаковая история, сейчас на Банковой не знают, что делать, нового кандидата пока точно у них нет, а голосовать из-под палки больше никто не собирается", - рассказал источник.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия признался, что после провального голосования лично выяснял у депутатов причину их недовольства кандидатурой Витренко. 

"Очень много депутатов чувствуют себя немного обиженными, что у них не было, как говорится, доступа к телу. Я лично ходил по залу и спрашивал людей", - сказал Арахамия.

Арахамия считает, что отсутствие коммуникации отняло у Витренко около 20-30% голосов.  

Правда Арахамия уже заявил, что альтернативы Юрию Витренко на должность министра энергетики пока нет. Повторное голосование за его назначение пройдет в январе.

Отметим, что, как поясняла "Стране" депутат Алена Шкрум ("Батькивщина"), закон, который обнулил полномочия и.о. министров и вынудил Шмыгаля вносить в Раду кандидатуры на должности Глав министерств, не запрещает премьеру предлагать к назначению одних и тех же лиц. Требование только одно. Такие представления должны быть сделаны в течение 30 дней после неудавшегося голосования. Таким образом, у Шмыгаля есть время на внесение Витренко заново (ну или найти другую кандидатуру) только до 17 января. Но парламент ближайшие заседания назначил на 25-29 января. Так что именно тогда и произойдет очередное голосование. 

По сути история с назначением Витренко была такой же провальной, как и попытка Рината Ахметова продавить на должность в Минэнерго кандидатуру Ольги Буславец. Ни Коломойский, ни Ахметов не могут добиться утверждения своих ставленников, но усиленно мешают другу другу в назначении их креатур. 

Что касается шансов Витренко все же сесть в кресло первого вице-премьера, опрошенные "Страной" депутаты и эксперты разошлись в оценках. 

"Ахметова, Павлюка люди не голосовали. Назначат ли в январе - непонятно. По закону его кандидатуру Шмыгаль может вносить хоть сто раз. "Батькивщина" с Ахметовым подружились, поэтому они не вариант. Надо с ОПЗЖ договориться, это его единственный шанс. Иначе у Витренко будет "День сурка" - каждый раз его будут проваливать", - говорит "Стране" собеседник из орбиты Коломойского. 

"Понятно, что назначение Витренко - это подкоп под Шмыгаля. Депутаты не хотели усиления Коломойского и ротаций в Кабмине. Дело в том, чтобы если бы сейчас назначили Витренко, то максимум в марте "ушли" бы Шмыгаля. Теперь же такой сценарий переносится как минимум на полтора месяца. И Шмыгаль остается вне опасности", - считает политолог Вадим Карасев. 

"Оппонентами этого назначения были не только Ахметов и Коболев, но и та часть депутатов, которые ориентированы на Запад и поддерживают Коболева, с которыми поссорился Витренко. Я не исключаю, что за эти полтора месяца ситуация поменяется. Или изменится позиция депутатов, ориентированных на Коболева, или позиция СКМ. Или СКМ предложат достойную компенсацию, чтобы депутаты Ахметова не блокировали это назначение", - считает политолог Руслан Бортник. 

В то же время один из депутатов, связанных с энергетической отраслью, сомневается, что кандидатура Витренко проходная.

"Витренко толкает Коломойский. И понятно, что все враги олигарха голосовать не будут. Но была надежда, что проголосуют "соросята". Потому что Витренко дружит с Сергеем Лещенко и близок к главе НАБУ Сытнику. Под это пытались "продать" идею, что Витренко идет на свою должность, чтоб бороться с Ахметовым и расчистить место для захода в энергетику западных корпораций. Но, видимо, аргументов и авторитета Лещенко среди "соросят" оказалось недостаточно и они не голосовали. Им оказался ближе Коболев, а американское посольство кандидатуру Витренко не акцептовала. То есть стратегия по Витренко поломалась. И потому вряд ли его внесут еще раз. Разве что Коломойский договорится с Ахметовым, либо убедят как-то ОПЗЖ проголосовать", - говорит депутат.  

Отметим, что провал Витренко - это тяжелый удар по Коломойскому, депутаты которого под это назначение дали голоса и за бюджет, и за назначение Лещенко министром агрополитики. Также назначение Витренко рассматривалось как компенсация за потерю Коломойским позиции губернатора и главы облсовета в Днепропетровской области.

"Но как-то мстить за это Коломойский не будет. В ожидании прихода Байдена к власти в США у олигарха назревают большие проблемы и ему не с руки сейчас раскачивать лодку и ослаблять Зеленского", - сказал "Стране" один из депутатов от "Слуги народа".

Сам же Витренко на своей странице в Фейсбуке пожелал нардепам "найти лучшего кандидата".

"Спасибо всем, кто поддерживал! Это очень полезный опыт. Теперь я могу сказать своим детям, что я не отказался помочь стране в сложное время. И что это не мне ненужно (орфография автора сохранена. - Прим. Ред.). Искренне желаю народным депутатам найти лучшего кандидата, который сможет сделать нашу страну сильнее!", - отметил Витренко.

Отметим, что как раз Витренко оказался в выигрыше - свою многомиллионную премию он уже получил. 

ОПЗЖ помогла Шкарлету

Перед голосованием по кадровым вопросам считалось, что шансы и.о. министра образования Сергей Шкарлет получить поддержку Рады и стать полноценным министром не очень велики.

Но в сессионном зале он неожиданно для всех набрал 226 голосов - минимально необходимое количество для того, чтобы официально возглавить Министерство, которым он и так руководил с лета 2020 года. Его назначение проходило в крайне недружелюбной атмосфере.

Сперва свое негодование высказал депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович, напомнив Шкарлету его баллотирование в Черниговский облсовет от "Партии регионов" и получение наград от экс-президента Виктора Януковича. 

На что Шкарлет ответил, что его награждал не только Янукович, но и Петр Порошенко. Причем дважды - орденом За заслуги и госпремией в отрасли образования.

Затем депутат от ЕС София Федина поучала Шкарлета, что он не имеет права быть министром образования, поскольку не раз обвинялся в академической недоброчестности. Раскритиковал Шкарлета и депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. 

Было известно, что не будут голосовать за Шкарлета и "соросята" внутри "Слуг народа".

Когда на табло в сессионном зале высветилось 226 голосов, в ЕС и "Голосе" начали дружно скандировать "Ганьба". 

"Слуги" дали всего 171 голоса. И не помогли бы даже голоса депутатских групп - "Доверие" и "За будущее".

Но проголосовало 20 депутатов из "Оппозиционной платформы - За жизнь". 

Сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко пояснил "Стране", что впервые за долгое время Минобразования не навязывает Украине агрессивный национализм, и поэтому фракция приняла решение поддержать Шкарлета.

"Наверное, это единственный человек в Минобразования, который сегодня заботится о том, чтобы не было агрессивного национализма в сфере образования. Я, по крайней мере, надеюсь на это", - сказал "Стране" Юрий Бойко. 

"Это было не столько голосование за Шкарлета, сколько голосование против внешнего управления в Минобразования. Почему против Шкарлета выступали "соросята", - потому что он совершенно не из их тусовки. Он нейтральный, не зависит от Запада, не сидит на грантах. Поэтому они делали все возможное, чтобы не допустить этого назначения", - пояснил политолог Руслан Бортник. 

А депутат Максим Бужанский ("Слуга народа") считает, что агрессивный накат оппонентов власти как раз и объединил зал.

"Может, у Шкарлета было и немного шансов набрать голоса "за", но атаковать его рьяно взялись фракции ЕС и "Голос". Спасибо, помогли консолидироваться,  ровно 226", - написал в соцсетях Бужанский. 

Правда, история со Шкарлетом еще не окончена.

Поздним вечером в четверг депутаты от фракции "Голос" подали проект постановления об отмене результатов голосования за министра образования.

Причина - якобы неперсональное голосование за кандидатуру Шкарлета двух депутатов от ОПЗЖ Григория Суркиса и Виктора Медведчука. Якобы, депутатов не было в Раде, а их карточки голосовали "за". Но коллега Суркиса и Медведчука по фракции Николай Скорик сообщил "Стране", что депутаты были в Раде.

Кроме того, механизма переголосования за назначение министра, который уже принял присягу, нет. Поэтому все что могут депутаты, которые не согласны с этим голосованием, - это подать постановление об отмене решения. Но чтобы отменить результаты голосования, их постановление должно набрать 226 голосов. Соответственно, голоса они не наберут. 

Между тем еще одно кадровое решение Рада рассмотрит в пятницу. Вместо Сергея Бессараба в Министерство по делам ветеранов Шмыгаль хочет назначить Юлию Лапутину (имеет звание генерала, выходец из "Альфы" СБУ, участвовала в АТО с весны 2014 года). И на последней фракции "Слуги народа" ее назвали наименее спорной кандидатурой в министерское кресло. 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Рада, Шкарлет, Витренко, Шмыгаль, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

Назначение Лещенко главой Минагрополитики поддержал комитет Рады
Назначение Лещенко главой Минагрополитики поддержал комитет Рады
17-дек-2020, 11:53
Назначение трех министров рассмотрит сегодня Рада
Назначение трех министров рассмотрит сегодня Рада
17-дек-2020, 09:55
Отложить увольнение министра экологии Абрамовского просят в Раде
Отложить увольнение министра экологии Абрамовского просят в Раде
16-дек-2020, 09:35
Назначение еще двух министров может рассмотреть
Назначение еще двух министров может рассмотреть "Слуга народа"
15-дек-2020, 20:18
Новые министры могут появиться в Кабмине
Новые министры могут появиться в Кабмине
15-дек-2020, 16:25

Последние новости

09:38
События
Об угрозе потери зрения у больных с коронавирусом сообщили ученые
09:36
События
Вероятную причину появления нового штамма коронавируса назвали в ВОЗ
09:35
События
Чем опасен новый штамм возбудителя ковида и спасет ли от него вакцина
09:31
События
Границы из-за мутации COVID закрыла Саудовская Аравия
09:29
Политика
Как Рада на мизере поддержала Шкарлета, но провалила Витренко, получившего миллионы
09:27
События
План поддержки экономики на 900 млрд долларов согласовал Конгресс США
09:25
События
Как Россия и США разворачивают битву за космос
09:10
События
Переговоры по Brexit не успели завершить Британия и ЕС
09:08
События
С середины ноября в Британии начал распространяться новый тип COVID
08:56
События
Посольство США в Багдаде обстреляли ракетами
08:18
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 декабря 2020
Вчера, 2020-12-20
23:04
События
Избежать общего локдауна рассчитывает правительство Британии
20:50
События
Пассажирское сообщение с Британией из-за мутации COVID закроет Евросоюз
20:48
События
Почти 36 тысяч случаев COVID зафиксировали в Британии
20:41
События
Закрыть границы ЕС для британцев из-за мутации коронавируса хочет Германия
19:12
События
Еще двух подозреваемых в теракте задержали в Австрии
17:35
События
В связи с новой мутацией коронавируса страны закрывают сообщения с Британией
17:33
События
Первые задержания на марше начались в Минске
16:27
События
Из-за новых жестких ограничений жители Лондона массово покидают город
16:24
События
В двух областях койки для больных COVID-19 заполнены более чем на 50%

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 декабря 20206013
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 декабря 20203795
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 декабря 2020700
Плату за выезд из страны предложили ввести в Беларуси411
Первые задержания на марше начались в Минске325
Общенациональный карантин на праздники объявила Италия284
Полеты из Британии из-за новой мутации COVID-19 запретили в Нидерландах266

Досуг

Выбираем детский велосипед
Выбираем детский велосипед
Правильно выбранный велотранспорт подарит ребенку море радости, восторга, поможет укрепить мышцы ног и спины, освоить новый навык и открыть простор для будущих игр.
Сегодня, 09:3963
Разновидности и варианты использования трековых светильников
Разновидности и варианты использования трековых светильников
Качественное и правильно организованное освещение требуется во многих сферах. Грамотно установленные осветительные приборы способны создать правильную рабочую атмосферу, сделать пребывание посетителей более комфортным. 
19-дек-2020, 09:01136
Michelin X-Ice North 4 - оптимальное решение для внедорожников
Michelin X-Ice North 4 - оптимальное решение для внедорожников
Выбирая зимнюю шипованную резину, стоит обратить внимание на Michelin X-Ice North 4.
19-дек-2020, 08:56147
Чехол на смартфон: почему данный аксессуар очень важен
Чехол на смартфон: почему данный аксессуар очень важен
На сегодняшний день производители готовы предложить немалое количество всевозможных аксессуаров для смартфонов любых брендов. Особое место здесь занимает именно чехол, ведь это изделие выполняет достаточно важные функции, которые трудно поддать сомнениям.
18-дек-2020, 21:01228
Выбор квартир в новострое - где найти все предложения
Выбор квартир в новострое - где найти все предложения
Желаете купить квартиру исключительно в новострое? В поиске поможет приложение или сайт недвижимости «ДимДим».
18-дек-2020, 12:57188
Что собой представляют промышленные чиллеры?
Что собой представляют промышленные чиллеры?
Промышленными чиллерами называют холодильные установки, способные работать при уровне нагрузок свыше 500 кВт. Используются они в составе высокомощных климатических систем, совместно с фанкойлами, а также на специализированных производствах.
17-дек-2020, 21:28232

События

Об угрозе потери зрения у больных с коронавирусом сообщили ученые
Об угрозе потери зрения у больных с коронавирусом сообщили ученые
Нью-йоркские ученые из университета Хофстра в Хемпстеде обнаружили редкую инфекцию у пациентов с коронавирусом нового типа.
Сегодня, 09:3869
Вероятную причину появления нового штамма коронавируса назвали в ВОЗ
Вероятную причину появления нового штамма коронавируса назвали в ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) раскрыла причину появления более опасной мутации коронавируса из Великобритании.
Сегодня, 09:3669
Чем опасен новый штамм возбудителя ковида и спасет ли от него вакцина
Чем опасен новый штамм возбудителя ковида и спасет ли от него вакцина
Мир напуган известием о новом штамме коронавируса, из-за которого на полный локдаун накануне Рождества закрыли Великобританию.
Сегодня, 09:3582
Границы из-за мутации COVID закрыла Саудовская Аравия
Границы из-за мутации COVID закрыла Саудовская Аравия
Власти Саудовской Аравии решили полностью прекратить международное авиасообщение, закрыть сухопутные границы и морские порты из-за мутации коронавируса.
Сегодня, 09:3171
План поддержки экономики на 900 млрд долларов согласовал Конгресс США
План поддержки экономики на 900 млрд долларов согласовал Конгресс США
Законодатели в США достигли договоренности по новому пакету мер стимулирования роста экономики страны в условиях пандемии объемом почти 900 млрд долларов. 
Сегодня, 09:2794
Как Россия и США разворачивают битву за космос
Как Россия и США разворачивают битву за космос
Конец 2020 года оказался богат на космические новости из России.
Сегодня, 09:2569
7 Днів