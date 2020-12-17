Как Рада на мизере поддержала Шкарлета, но провалила Витренко, получившего миллионы

Вчера депутаты провели важные голосования по назначениям в правительство.

Кабинет министров Дениса Шмыгаля пополнился министром агрополитики и продовольствия Романом Лещенко и теперь уже официальным - без приставки "и.о." - министром образования Сергем Шкарлетом.

А вот кандидатуру бывшего топ-менеджера "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьера - министра энергетики депутаты прокатили.

Почему так произошло, анализирует "Страна".

Компромисс с аграриями

Самым легким был процесс голосования по назначению на пост министра агрополитики и продовольствия Романа Лещенко, который до этого момента возглавлял Госслужбу по вопросам геодезии, картографии и кадастра - ключевое ведомство в вопросе открытия рынка земли.

32-летний Лещенко родился в семье фермеров. С 19 лет, учась на юрфаке КНУ им. Шевчнко, он параллельно работал главным юридическим консультантом сельскохозяйственного холдинга OSD Group, затем основал "Украинский аграрный центр", занимался аграрным консалтингом и возглавлял компанию "Агродар", которая управляет сельскохозяйственными угодьями общей площадью более 3 тысяч гектаров.

Назначению Лещенко министром предшествовало принятие закона, которым НДС для аграриев снизили до 14%. По задумке авторов, таким образом они поддержали сельскохозяйственное производство в Украине, ведь чем меньше налоговая нагрузка на производителей с/х продукции, тем ниже будет стоимость сырья для переработчиков такой продукции. Такое решение приветствовал и сам будущий министр. При этом противники закона заявляли, что он нарушает обязательства Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС.

По данным "Страны" голосование за этот закон было условием голосования за кандидатуру Лещенко со стороны аграрного лобби в Раде.

За его назначение проголосовали 242 депутата, в том числе 192 представителя "Слуги народа", 6 депутатов от ОПЗЖ, 2 депутата от "Батькивщины", 20 членов "За будущее", 15 - "Доверия" и 6 внефракционных.

А вот в "Евросолидарности" назначение Лещенко пояснили тем, что в марте 2019 года он был одним из доноров избирательной кампании Зеленского. По словам Алексея Гончаренко, Лещенко пожертвовал будущему президенту 1,6 млн гривен, за что Зеленский его и отблагодарил министерским портфелем.

По словам источника "Страны" в Кабмине, Роман Лещенко является человеком, близким лично к Зеленскому.

"Он у него ходит в любимчиках. Но в то же время он имеет контакт и с НАБУ, и с американским посольством. То есть в целом будет проводиться прозападная линия плюс лоббизм со стороны крупных агрохолдингов, с владельцами которых Лещенко хорошо знаком", - говорит источник.

По его словам, главной задачей нового министра будет подготовка изменений в закон о продаже земли.

"В нынешнем виде из-за ограничений в 100 га в одни руки плюс запрет на покупку иностранцами, этот закон не интересен двум основным игрокам на рынке земли - крупным агрохолдингам и западным структурам. Международные организации уже высказывали пожелание о его изменениях. Этим и займется новый министр", - говорит источник.

"День сурка" для Витренко

Зато уже следующий кадровый вопрос - по назначению Юрия Витренко, экс-топ-менеджера "Нафтогаза" вице-премьером - министром энергетики закончился грандиозным провалом.

Слухи о назначении Витренко в Кабмин ходили еще с лета 2019 года.

Кроме Минэнерго его прочили и в премьерское кресло. Игорь Коломойский летом 2019 года прямо называл Витренко одним из главных претендентов на должность премьер-министра.

Сам же Витренко тоже не отрицал, что у него есть премьерские амбиции. А теперь, когда глава правительства Денис Шмыгаль предложил его кандидатуру на пост первого вице-премьера и министра энергетики, потенциально именно в нем и начали видеть преемника нынешнего премьера. И такой расклад устраивал не всех.

Еще после заседания фракции "Слуги народа" стало понятно, что у Витренко нет твердой поддержки в монобольшинстве.

Оппоненты этого назначения говорили о том, что связь Витренко с Игорем Коломойским представляет риск для власти. Кроме того, должность министра энергетики слишком важна, и нельзя ее отдавать какой-то конкретной группе влияния.

Не поддержали Витренко и на заседании профильного комитета.

Депутат Анна Скороход задала вопрос Витренко относительно премии в размере 4 млн долларов, полученными за победу "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже. Оказалось, что Витренко решил взять свою премию не деньгами, а гособлигациями на 4 миллиона долларов (по другим данным, более чем на 7 млн долларов) сроком на 5 лет.

То есть Витренко фактически отдаст эти деньги государству в долг, а затем получит их назад, еще и с процентами.

И это при том, что сам НАК "Нафтогаз" этот год закончит с убытками, а в государственном бюджете дефицит средств и не хватает на повышение зарплат учителям и врачам (на те суммы, что они требуют).

И с точки зрения претендента на высокую госдолжность получение от госкомпании такой грандиозной суммы выглядело как пример отсутствие каких-либо моральных тормозов.

Это и припомнили Витренко в сессионном зале.

В итоге - для назначения не хватило четырех с лишним десятков голосов. Четыре фракции - ОПЗЖ, ЕС, "Батькивщина" и "Голос" не дали за назначение Витренко ни единого голоса.

За проголосовали только 153 "Слуги народа", 18 депутатов от группы "За будущее" и 12 членов "Доверия".

Показательно, что при голосовании за Витренко "воздержались" депутаты из орбиты Рината Ахметова. Также не голосовала "группа Павлюка" - депутаты, близкие к бизнесмену Илье Павлюку, которого называют таможенным "решалой".

Таким образом, президентская фракция пошла наперекор просьбам Зеленского, так еще и показала президенту и главе его офиса Андрею Ермаку, что не все готовы назначать кого-то на ключевые должности из-за договорняков с Коломойским.

Собеседники "Страны" в "Слуге народа" рассказывали, что провал по голосованию очень не понравился президенту.

"Первый (Зеленский - Ред.) в бешенстве. Офис президента тоже. Они звонили, пытались продавить, но не получилось. Кто-то ставил "плюсик" в чате и не голосовал, кто-то просто не брал трубку, отключал телефон. Это знаковая история, сейчас на Банковой не знают, что делать, нового кандидата пока точно у них нет, а голосовать из-под палки больше никто не собирается", - рассказал источник.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия признался, что после провального голосования лично выяснял у депутатов причину их недовольства кандидатурой Витренко.

"Очень много депутатов чувствуют себя немного обиженными, что у них не было, как говорится, доступа к телу. Я лично ходил по залу и спрашивал людей", - сказал Арахамия.

Арахамия считает, что отсутствие коммуникации отняло у Витренко около 20-30% голосов.

Правда Арахамия уже заявил, что альтернативы Юрию Витренко на должность министра энергетики пока нет. Повторное голосование за его назначение пройдет в январе.

Отметим, что, как поясняла "Стране" депутат Алена Шкрум ("Батькивщина"), закон, который обнулил полномочия и.о. министров и вынудил Шмыгаля вносить в Раду кандидатуры на должности Глав министерств, не запрещает премьеру предлагать к назначению одних и тех же лиц. Требование только одно. Такие представления должны быть сделаны в течение 30 дней после неудавшегося голосования. Таким образом, у Шмыгаля есть время на внесение Витренко заново (ну или найти другую кандидатуру) только до 17 января. Но парламент ближайшие заседания назначил на 25-29 января. Так что именно тогда и произойдет очередное голосование.

По сути история с назначением Витренко была такой же провальной, как и попытка Рината Ахметова продавить на должность в Минэнерго кандидатуру Ольги Буславец. Ни Коломойский, ни Ахметов не могут добиться утверждения своих ставленников, но усиленно мешают другу другу в назначении их креатур.

Что касается шансов Витренко все же сесть в кресло первого вице-премьера, опрошенные "Страной" депутаты и эксперты разошлись в оценках.

"Ахметова, Павлюка люди не голосовали. Назначат ли в январе - непонятно. По закону его кандидатуру Шмыгаль может вносить хоть сто раз. "Батькивщина" с Ахметовым подружились, поэтому они не вариант. Надо с ОПЗЖ договориться, это его единственный шанс. Иначе у Витренко будет "День сурка" - каждый раз его будут проваливать", - говорит "Стране" собеседник из орбиты Коломойского.

"Понятно, что назначение Витренко - это подкоп под Шмыгаля. Депутаты не хотели усиления Коломойского и ротаций в Кабмине. Дело в том, чтобы если бы сейчас назначили Витренко, то максимум в марте "ушли" бы Шмыгаля. Теперь же такой сценарий переносится как минимум на полтора месяца. И Шмыгаль остается вне опасности", - считает политолог Вадим Карасев.

"Оппонентами этого назначения были не только Ахметов и Коболев, но и та часть депутатов, которые ориентированы на Запад и поддерживают Коболева, с которыми поссорился Витренко. Я не исключаю, что за эти полтора месяца ситуация поменяется. Или изменится позиция депутатов, ориентированных на Коболева, или позиция СКМ. Или СКМ предложат достойную компенсацию, чтобы депутаты Ахметова не блокировали это назначение", - считает политолог Руслан Бортник.

В то же время один из депутатов, связанных с энергетической отраслью, сомневается, что кандидатура Витренко проходная.

"Витренко толкает Коломойский. И понятно, что все враги олигарха голосовать не будут. Но была надежда, что проголосуют "соросята". Потому что Витренко дружит с Сергеем Лещенко и близок к главе НАБУ Сытнику. Под это пытались "продать" идею, что Витренко идет на свою должность, чтоб бороться с Ахметовым и расчистить место для захода в энергетику западных корпораций. Но, видимо, аргументов и авторитета Лещенко среди "соросят" оказалось недостаточно и они не голосовали. Им оказался ближе Коболев, а американское посольство кандидатуру Витренко не акцептовала. То есть стратегия по Витренко поломалась. И потому вряд ли его внесут еще раз. Разве что Коломойский договорится с Ахметовым, либо убедят как-то ОПЗЖ проголосовать", - говорит депутат.

Отметим, что провал Витренко - это тяжелый удар по Коломойскому, депутаты которого под это назначение дали голоса и за бюджет, и за назначение Лещенко министром агрополитики. Также назначение Витренко рассматривалось как компенсация за потерю Коломойским позиции губернатора и главы облсовета в Днепропетровской области.

"Но как-то мстить за это Коломойский не будет. В ожидании прихода Байдена к власти в США у олигарха назревают большие проблемы и ему не с руки сейчас раскачивать лодку и ослаблять Зеленского", - сказал "Стране" один из депутатов от "Слуги народа".

Сам же Витренко на своей странице в Фейсбуке пожелал нардепам "найти лучшего кандидата".

"Спасибо всем, кто поддерживал! Это очень полезный опыт. Теперь я могу сказать своим детям, что я не отказался помочь стране в сложное время. И что это не мне ненужно (орфография автора сохранена. - Прим. Ред.). Искренне желаю народным депутатам найти лучшего кандидата, который сможет сделать нашу страну сильнее!", - отметил Витренко.

Отметим, что как раз Витренко оказался в выигрыше - свою многомиллионную премию он уже получил.

ОПЗЖ помогла Шкарлету

Перед голосованием по кадровым вопросам считалось, что шансы и.о. министра образования Сергей Шкарлет получить поддержку Рады и стать полноценным министром не очень велики.

Но в сессионном зале он неожиданно для всех набрал 226 голосов - минимально необходимое количество для того, чтобы официально возглавить Министерство, которым он и так руководил с лета 2020 года. Его назначение проходило в крайне недружелюбной атмосфере.

Сперва свое негодование высказал депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович, напомнив Шкарлету его баллотирование в Черниговский облсовет от "Партии регионов" и получение наград от экс-президента Виктора Януковича.

На что Шкарлет ответил, что его награждал не только Янукович, но и Петр Порошенко. Причем дважды - орденом За заслуги и госпремией в отрасли образования.

Затем депутат от ЕС София Федина поучала Шкарлета, что он не имеет права быть министром образования, поскольку не раз обвинялся в академической недоброчестности. Раскритиковал Шкарлета и депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Было известно, что не будут голосовать за Шкарлета и "соросята" внутри "Слуг народа".

Когда на табло в сессионном зале высветилось 226 голосов, в ЕС и "Голосе" начали дружно скандировать "Ганьба".

"Слуги" дали всего 171 голоса. И не помогли бы даже голоса депутатских групп - "Доверие" и "За будущее".

Но проголосовало 20 депутатов из "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко пояснил "Стране", что впервые за долгое время Минобразования не навязывает Украине агрессивный национализм, и поэтому фракция приняла решение поддержать Шкарлета.

"Наверное, это единственный человек в Минобразования, который сегодня заботится о том, чтобы не было агрессивного национализма в сфере образования. Я, по крайней мере, надеюсь на это", - сказал "Стране" Юрий Бойко.

"Это было не столько голосование за Шкарлета, сколько голосование против внешнего управления в Минобразования. Почему против Шкарлета выступали "соросята", - потому что он совершенно не из их тусовки. Он нейтральный, не зависит от Запада, не сидит на грантах. Поэтому они делали все возможное, чтобы не допустить этого назначения", - пояснил политолог Руслан Бортник.

А депутат Максим Бужанский ("Слуга народа") считает, что агрессивный накат оппонентов власти как раз и объединил зал.

"Может, у Шкарлета было и немного шансов набрать голоса "за", но атаковать его рьяно взялись фракции ЕС и "Голос". Спасибо, помогли консолидироваться, ровно 226", - написал в соцсетях Бужанский.

Правда, история со Шкарлетом еще не окончена.

Поздним вечером в четверг депутаты от фракции "Голос" подали проект постановления об отмене результатов голосования за министра образования.

Причина - якобы неперсональное голосование за кандидатуру Шкарлета двух депутатов от ОПЗЖ Григория Суркиса и Виктора Медведчука. Якобы, депутатов не было в Раде, а их карточки голосовали "за". Но коллега Суркиса и Медведчука по фракции Николай Скорик сообщил "Стране", что депутаты были в Раде.

Кроме того, механизма переголосования за назначение министра, который уже принял присягу, нет. Поэтому все что могут депутаты, которые не согласны с этим голосованием, - это подать постановление об отмене решения. Но чтобы отменить результаты голосования, их постановление должно набрать 226 голосов. Соответственно, голоса они не наберут.

Между тем еще одно кадровое решение Рада рассмотрит в пятницу. Вместо Сергея Бессараба в Министерство по делам ветеранов Шмыгаль хочет назначить Юлию Лапутину (имеет звание генерала, выходец из "Альфы" СБУ, участвовала в АТО с весны 2014 года). И на последней фракции "Слуги народа" ее назвали наименее спорной кандидатурой в министерское кресло.