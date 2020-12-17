На пост замглавы Минэнерго претендует Витренко

Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики.

17 декабря в парламенте не хватило голосов за его назначение первым вице-премьером - министром энергетики Украины

Декларация зарегистрирована в реестре НАПК.

В декларации он указал, что в 2019 году заработал по основному месту работы в "Нафтогазе" 53,25 млн гривен и еще 2,23 млн гривен как глава набсовета "Укрнафты". Ему также принадлежит компания AYA Securities (Киев).

Напомним, источники РБК-Украина сообщали, что Юрия Витренко планируют назначить главой Министерства энергетики и это может стать испытательным сроком перед премьерством.

По словам собеседников издания, украинский олигарх Игорь Коломойский признает Витренко как профессионала, но это не его человек.