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Политика Сегодня, 09:5274
Когда могут назначить выборы мэра Харькова рассказали в Раде

Заместитель главы фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Корниенко сообщил, что довыборы в Харькове могут пройти только в две даты.

Это последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Без Кернеса. Кто может взять Харьков под контроль".

По его словам, на 28 марта, скорее всего, не выйдет, могут не успеть пройти все процедуры.

"Выборы объявляются за 60 дней - это конец января, до этого момента у нас всего лишь одна сессия, одна пленарная неделя", - сказал Корниенко.

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