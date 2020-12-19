Министерство здравоохранения Украины инициировало усиление ответственности за нападение на медработников.

В Раду внесли соответствующий законопроект.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, за нападение на медицинских работников должны строго наказывать, изменения в законодательство уже разработаны и в парламенте.

"Также еще разработали изменения к законам, и сейчас они проходят согласование. Они предусматривают в случае необходимости и по вызову медицинского работника сопровождение Национальной полиции для осуществления вызова и своей работы", - отметил он.