 

Президент Украины Владимир Зеленский определится с тем, останется ли Ирина Венедиктова на посту генерального прокурора, после ее отчета

Политика Сегодня, 16:57121
Президент Украины Владимир Зеленский определится с тем, останется ли Ирина Венедиктова на посту генерального прокурора, после ее отчета

Однако Зеленский заявляет что уже видны успехи в ее работе.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

По ее словам, еще рано делать выводы, поскольку не было отчета генпрокурора о ее работе.

"Общество могло увидеть определенную активизацию в работе Офиса генерального прокурора за время работы Ирины Венедиктовой. Если сравнивать с 2019 годом, видим увеличение показателей успешности Офиса генерального прокурора. Продолжается и реформа системы прокуратуры", - отметила Мендель.

В то же время она подчеркнула, что качественную оценку деятельности Венедиктовой, дадут после того, как она подаст отчет.

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Теги: news, новости, Украина, Венедиктова, 7dniv, 7dnivinfo  
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