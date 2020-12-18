Шмыгаль заявил что план COVID-вакцинации в Украине будут обновлять

В Украине утвердили план вакцинации населения от коронавируса.

План включает приоритетные группы.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

По его словам, Минздрав совместно с Центром общественного здоровья вчера утвердили общенациональный план вакцинации.

"План включает приоритетные группы и этапы вакцинации, описывает логистическую составляющую и процессы для организации кампании. Конечно, документ будет обновляться в зависимости от исходных данных", - отметил он.

Кроме уже заложенных 8 млн вакцин, которые Украина получит в рамках глобальной инициативы COVAX, власть работает, чтобы в 2021 году получить значительно большее количество вакцин.