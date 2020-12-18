Новый глава Харькова - Игорь Терехов

С 17 декабря 2020 городской совет Харькова возглавляет Игорь Терехов. Бывший заместитель Геннадия Кернеса и секретарь горсовета будет исполнять обязанности мэра до перевыборов.

Что известно об Игоре Терехове, биография чиновника - на РБК-Украина.

Образование

Игорю Александровичу Терехову 53 года. Коренной харьковчанин, родился 14 января 1967 года.

Первое высшее образование получил в 1990 году в Харьковском инженерно-строительном институте, став инженером-специалистом в сфере промышленного и гражданского строительства. После завершения учебы некоторое время работал в институте стажером и писал научную диссертацию, но не защитил ее.

Спустя 16 лет окончил Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии госуправления при президенте Украины по специальности "Государственное управление". В 2007 Терехов получил степень кандидата наук в области государственного управления.

Трудовая деятельность

Карьеру начал в 1994 году на харьковском промышленном предприятии ЗАО "Укркондиционер" по производству систем вентиляции, кондиционирования и обогрева воздуха.

С 1997 года Игорь Терехов возглавил совет акционеров и был назначен председателем правления той же компании, но уже переименованной в ОАО "Харьковский завод "Кондиционер".

В местном самоуправлении

В 1999 году Игорь Терехов возглавил управление горсовета по вопросам предпринимательства. Также на протяжении 7 лет занимал должность начальника управления потребительского рынка Главного управления экономики и коммунального хозяйства Харькова.

В 2006 году Терехов перешел в областную администрацию. В апреле был назначен советником по вопросам экономики отдела обеспечения деятельности председателя и заместителей главы Харьковской ОГА.

Безуспешно баллотировался на парламентских выборах 2006 по партийному списку "Нашей Украины".

29 марта 2007 года Игорь Терехов стал заместителем главы Харьковской облгосадминистрации Арсена Авакова. Работал на данной должности до отставки Авакова в 2010 году.

Заместитель мэра и секретарь горсовета

В апреле 2010 года Игорь Терехов был назначен заместителем и.о. городского головы Геннадия Кернеса. После победы Кернеса на очередных местных выборах в октябре того же года, Харьковский городской совет своим голосованием избрал Терехова заместителем мэра по вопросам развития и обеспечения жизнедеятельности города.

Осенью 2015 года стал первым заместителем городского головы. Игорь Терехов неоднократно замещал Геннадия Кернеса после покушения на жизнь харьковского мэра в 2014 году.

На выборах в местные органы власти 2015 года Игорь Терехов был избран депутатом горсовета 7 созыва, возглавлял фракцию "За Харьков! За возрождение!".

Баллотировался под №2 списка "Блок Кернеса "Успешный Харьков" на местных выборах 2020 и прошел в городскую администрацию 8 созыва. Во время первой сессии 9 декабря большинство депутатов проголосовало за назначение Игоря Терехова на должность секретаря горсовета.

И.о. мэра Харькова

Из-за болезни Геннадия Кернеса и его госпитализации в Германии, с сентября 2020 года и после победы действующего мэра на местных выборах Игорь Терехов фактически исполнял обязанности городского головы.

В ночь с 16 на 17 декабря Кернес умер от остановки сердца в клинике "Шарите", где проходил лечение от последствий коронавируса. Согласно закону о местном самоуправлении, обязанности городского головы были возложены на секретаря городского совета.

Игорь Терехов будет работать на посту мэра Харькова до назначения Верховной радой даты перевыборов.

Семья и доходы

Игорь Терехов разведен. У него есть трое детей. От первого брака - сын Николай 1995 года рождения. От второго брака - Матвей (2003 г.р.) и Андрей (2006 г.р).

В юности Терехов увлекался футболом, был арбитром матчей Высшей лиги. С 1992 по 1995 год судил 22 игры.

В декларации за 2019 год Игорь Терехов указал более 6 млн грн наличных денежных активов. Также совместно с матерью владеет двумя квартирами в Харькове, арендует автомобиль Mercedes-Benz GL 350.

Согласно декларации, единственным источником дохода Игоря Терехова является заработная плата на должности в Харьковском горсовете. В 2019 году чиновник получил 1,288 млн грн. Однако с 2017 года имеет финансовые обязательства перед Кримерман Л.А. - Терехов выплачивает долг в размере более 10 млн грн.