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Политика Сегодня, 17:120
Повестку на суд главе ОАСК Вовку вручило НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вручило повестку на судебное заседание главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку.

Он должен явиться на заседание как подозреваемый.

Об этом сообщает НАБУ.

Бюро опубликовало видео, в котором один из сотрудников ведомства зачитывает текст повестки о необходимости явиться на заседание Высшего антикоррупционного суда 5 января 2021 года.

НАБУ отмечает, что повестку Вовку вручали во время празднования, организованного бывшим народным депутатом, главой одного из юридических вузов.

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Теги: news, новости, Украина, ОАСК, Вовк, 7dniv, 7dnivinfo, НАБУ  
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