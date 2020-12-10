Блокировать участие иностранной компании в опреснении воды в Крыму обещает МИД

Оккупационные "власти" Крыма хотят привлечь к строительству опреснителей воды крупную международную компанию.

Украина будет блокировать реализацию такого проекта.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Таким образом он отреагировал на недавние заявления оккупантов относительно планов по обеспечению Крыма питьевой водой.

"Ранее было заявление незаконных оккупационных "властей" в Крыму о привлечении крупной международной компании для реализации технологии опреснения воды. Мы обязательно найдем эту компанию и будем ей мешать реализовать этот проект", - подчеркнул Кулеба.

Отметим, до этого так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что реализация проекта по опреснению воды на оккупированном полуострове начнется уже 1 января. Он считает, что строительство опреснительной установки продлится около 15 месяцев.