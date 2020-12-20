Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не звонит российскому лидеру Владимиру Путину относительно урегулирования на Донбассе

По словам главы государства, сейчас нет предмета разговора.

Об этом он сказал в интервью журналу "Фокус".

Зеленский отметил, что в случае, если он позвонит Путину, то он точно захочет с ним пообщаться, но сейчас не о чем говорить.

"Потому что нет предмета для разговора. Если продолжится задержка с встречей советников, то я буду с ним общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться", - пояснил глава государства.

По мнению президента, переговоры по Донбассу должны идти как в нормандском формате, так и в формате прямого диалога.

"Потому что есть вопросы, которые мы не нарушаем в нормандском формате - ни вопрос заложников в России или в Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат чисто о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет", - подчеркнул он.