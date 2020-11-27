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Политика Сегодня, 20:5544
Заявление Лукашенко о "тоннах оружия из Украины у террористов" опровергли в МИД

Заявления Александра Лукашенко о перевозке оружия "террористами" через Украину не соответствуют действительности.

И являются частью привычной риторики непризнанного президента Беларуси.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он отметил, что Украина осуждает терроризм в любых проявлениях и не является врагом Беларуси.

"Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра о «оружие из Украины», четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси. Осуждаем терроризм в любых его проявлениях", - сказал спикер МИД.

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Теги: news, новости, Украина, МИД, Лукашенко, 7dniv, 7dnivinfo  
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