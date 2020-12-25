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Политика Сегодня, 20:4554
Главу КСУ отстранил Зеленский

Президент Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей судьи главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Ранее его просил об этом Офис генерального прокурора.

Об этом сообщили в Офисе президента.

"Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Действующему главе КСУ объявили подозрение по ст. 384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) и ст. 386 (принуждение свидетеля к отказу от дачи показаний) Уголовного кодекса.

Подозрение связано с делом, открытым в 2013 году по факту незаконного присвоения активов Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области. Предприятие сейчас находится на территории, подконтрольной так называемой "Донецкой народной республике".

Тупицкий на тот момент занимал должность главы Донецкого апелляционного хозяйственного суда. По версии следствия, он способствовал присвоению активов завода в судебном порядке.

В связи с сообщением о подозрении Офис генпрокурора направил главе государства ходатайство об отстранении Тупицкого от должности на 2 месяца.

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