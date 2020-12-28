Несмотря на указ Зеленского, Тупицкий остается на посту главы КСУ

В Конституционном суде Украины отреагировали на решение президента Владимира Зеленского об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого.

В суде заявили, что президент вышел за пределы своих полномочий.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

В заявлении говорится, что президент не имеет права отстранить от должности судью КСУ. Также в пресс-службе заявили, что Конституция Украины вообще не предусматривает возможности отстранения судьи Конституционного суда.

"Выдав указ № 607/2020 от 29 декабря 2020 года, президент Украины вышел за пределы своих конституционных полномочий...", - говорится в заявлении.

КСУ считает, что указ Владимира Зеленского является "юридически ничтожным" и не может подлежать исполнению.

"А. Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией Украины и законом Украины "О Конституционном суде Украины", а президент Украины - немедленно отменить свой указ 607/2020 от 29 декабря 2020 года", - говорится в заявлении.

Отметим, вчера президент Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого на два месяца.