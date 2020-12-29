Заявление КСУ по Тупицкому у Зеленского назвали "юридически ничтожным"

Заявление Конституционного суда Украины касательно отстранения главы суда Александра Тупицкого является попыткой ввести в заблуждение общество.

А с точки зрения закона являются "юридически ничтожным".

Об этом заявил Офис президента Владимира Зеленского.

В комментарии отмечено, что ни один нормативно-правовой акт не определяет порядок публикации на сайте КСУ различных заявлений и выводов, по которым суд не принимал решений на заседаниях. И, по мнению ОП, те, кто размещает такие заявления на сайте суда, должны быть привлечены к ответственности.

"Размещение таких "выводов" и "разъяснений" на официальном сайте суда имеет целью сознательное введение в заблуждение общества и СМИ относительно правовой позиции КСУ. Соответственно, любые "заявления", "разъяснения" и "выводы", размещенные на сайте суда, в отношении которых КСУ не принимал решений, юридически ничтожными, а должностные лица, которые дали распоряжение на их размещение, должны быть привлечены к юридической, в том числе - уголовной ответственности за присвоение полномочий Конституционного суда", - подчеркивают в Офисе президента.