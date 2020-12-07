Украина ожидает динамических и драйвовых отношений с Соединенными Штатами после инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена

Приоритетом в отношениях с Вашингтоном в Киеве называют сектор безопасности.
Об этом в интервью "ТСН" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, Украина и США являются стратегическими партнерами.
"Мы ожидаем рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами… Нам нужно добавлять еще больше звука к этой песне стратегического партнерства. У нас есть безопасность. Это стопроцентный приоритет. У нас есть трансформация Украины. Это то, где США могут нам серьезно помочь в укреплении страны изнутри", - сказал Кулеба.