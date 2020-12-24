 

Министр здравоохранения Максим Степанов самостоятельно определил поставщика вакцины от коронавируса для Украины

Политика Сегодня, 14:06105
Министр здравоохранения Максим Степанов самостоятельно определил поставщика вакцины от коронавируса для Украины

В госпредприятии "Медицинские закупки" отмечают, что он превысил свои полномочия.

Об этом написал глава ГП Арсен Жумадилов на своей странице в Facebook.

Срыв контрактирования

Глава ГП отмечает, что в мире на сегодня 7,25 млрд заказанных вакцин, поэтому для Украины сегодня производители должны были зарезервировать 40 млн доз вакцин. За исключением 8 млн доз по COVAX, заказы на коммерческой основе должно были достичь 32 млн доз.

"Вместо этого по состоянию на 29 декабря имели 0", - написал Жумадилов.

В "Медзакупках" подчеркивают, что с весны по сегодня нужно было подписать минимум 4-5 соглашений с несколькими производителями, которые производят вакцины по различным технологиям и прописать исчерпывающий перечень требований к вакцине, которые, в случае невыполнения производителем, становятся основанием для непринятия товара.

Однако лишь 10 декабря Министерство здравоохранения уполномочило ГП на проведение закупки. По состоянию на 18 декабря с несколькими производителями велся диалог по заключению договоров поставок в кратчайшие сроки.

Как Минздрав вмешался в переговорный процесс "Медзакупок"

По словам главы "Медзакупок", 21 декабря министр здравоохранения на совещании у премьер-министра заявил о срыве переговоров с производителями вакцин, поскольку ГП требовало банковскую гарантию на предоплату. Жумадилов подчеркнул, что это стандартная процедура.

В связи с этим глава Кабинета министров Денис Шмыгаль поручил предприятию работать с рынком исключительно через Минздрав, а Степанов в этот же день подтвердил, что все действия по закупке вакцины должны согласовываться министерством.

"То ли из-за непонимания специфики функционирования финансовых инструментов, то ли с умыслом устранить ГП от прямых переговоров, министр выдал это наше требование к поставщикам как угрозу срыва", - написал Жумадилов и добавил, что производитель в тот же день сообщил о готовности предоставить банковскую гарантию на предоплату.

По состоянию на утро 28 декабря ГП получило ответ только по одному поставщику, с которым и заключили договор.

Гендиректор "Медзакупок" считает, что в рамках этой закупки не придерживались принципа разделения функций политического органа (Минздрава) и закупочного агентства.

"Министр, по сути, сам определил поставщика. По моей информации, Украина могла получить цену минимум на 1 доллар США ниже финальной, если бы ГП вело переговоры самостоятельно, создав конкуретное давление на поставщика", - отметил он.

Жумадилов отметил, что на сегодня Украина действительно могла иметь уже два контракта, а не один, по двум разным вакцинам.

"С января месяца единственная функция, которую выполняет Минздрав по закупкам вакцины, должна заключаться в коммуникации - подтверждать, если будут обращаться, производителям вакцин полномочия ГП по контрактации вакцины. Подыгрывать дальше министру Степанову в его бездарных попытках вести переговоры... я не планирую", - подытожил он.

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Теги: news, новости, Украина, Вакцина, 7dniv, 7dnivinfo, Шмыгаль  
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