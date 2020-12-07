Минские соглашения и нормандский процесс обсудили Путин и Меркель

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор.
Стороны обсудили минские соглашения.
Об этом сообщает пресс-служба президента России.
Они также обсудили возможные перспективы совместного производства вакцин от коронавируса.
Путин обсудил с Меркель урегулирование в контексте реализации минского комплекса мер и итогов нормандских саммитов.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. В нем обсуждали темы "нормандской четверки".
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что встреча советников "нормандской четверки" в ближайшее время не состоится.
Также Зеленский отметил, что сейчас нет предмета для разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.